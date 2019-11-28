نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي يزور مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الأسبوع الجاري

أعلن مسئول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن نائب الوزير سو هو سيزور مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية بكوريا الشمالية خلال الأسبوع الجاري، رغم أنه لن يقوم بلقاء نظيره الكوري الشمالي.

وأوضح المسئول، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المسئول الكوري الجنوبي، الذي يعمل رئيسا لمكتب الاتصال المشترك عن الجانب الكوري الجنوبي، لن يطرح قضية برنامج الجولات السياحية خلال زيارته، مضيفا أن الهدف من الزيارة هو الاجتماع مع العمال الكوريين الجنوبيين المتواجدين هناك، فضلا عن مراجعة طريقة عمل مكتب الاتصال بشكل عام.

يشار إلى أن زيارة سو هو لمكتب الاتصال تأتي في الوقت الذي تواصل فيه العلاقات بين الكوريتين تعثرها، مع تهديد بيونج يانج بإنهاء برنامج الجولات السياحية إلى جبل كومكانج على الساحل الشرقي للشطر الشمالي.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس مكتب الاتصال المشترك بين سول وبيونج يانج في شهر سبتمبر 2018 لدعم التبادلات والتعاون بينهما عقب اتفاق القمة بين زعيميهما في أبريل 2018.

واتفقا على إجراء اجتماع أسبوعي لرئيسي المكتب عن الجانبين، غير أنه لم يتم إجراء مثل هذا الاجتماع منذ شهر فبراير الماضي وسط تجميد العلاقات عبر الحدود بين البلدين.