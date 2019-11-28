جولات مفاجئة وتوزيع زهور فى أول أيام عمل المحافظين الجدد

رحمى يفاجئ موظفى الغربية بجولة ميدانية.. ومحافظ الدقهلية يهدى زهور تهنئته إلى المرضى.. وعصام سعد: أحتاج إلى 3 أشهر لدراسة مشكلات أسيوط.. وبرلمانيون: نواب المحافظين الشباب سيصنعون الفارق



على كمال علاء شبل ويونس دروش ونعمان سمير وأميرة محمدين



بدأ المحافظون الجدد، اليوم، مهام أعمالهم بدواوين المحافظات، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أمس الأول، بجولات ميدانية مفاجئة، ودراسة الملفات الشائكة التى تحتاج إلى إصلاحات فورية، فى الوقت الذى رحب فيه نواب بالتمثيل الجيد للشباب فى حركة المحليات الأخيرة، التى شملت تعيين 23 نائبا للمحافظين، ينتمى بعضهم لتنسيقية شباب الأحزاب وبرنامج التأهيل الرئاسى.

وبدأ محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى مهمته بجولة ميدانية مفاجئة على مجلس المدينة ومدارس المحافظة وبعض القرى لدى قدومه إلى ديوان المحافظة بطريق القاهرة الزراعى، حيث كشف مسئول بالمحافظة أن رحمى لم يخطر أحدا بالجولة التى تفقد فيها عددا من المدارس وقرية بيار وموقف كفر الزيات.

ويواجه المحافظ الجديد للغربية العديد من المشكلات فى المحافظة بعضها مزمن، على رأسها انتشار القمامة فى جميع ميادين وشوارع المحافظة، وهو الأمر الذى عجل برحيل المحافظ هشام السعيد. كما يستعد لوضع خطة للحد من انتشار البناء المخالف بدون تراخيص وعدم تنفيذ قرارات الإزالة ووجود أكثر من 100 ألف قرار إزالة بنطاق المحافظة، علاوة على انتشار الأبراج المخالفة والبناء العشوائى بدون ترخيص خاصة بالمحلة وطنطا، وارتفاع الأبراج لأكثر من 21 دورا بالمخالفة لقانون الطيران المدنى.

وطالب أهالى مدينة المحلة المحافظ الجديد بتكثيف تواجده بالمدينة، كونها من المدن الصناعية والعمالية من الطراز الأول على مستوى الجمهورية، وتضم فى جنباتها أكثر من 8 آلاف مصنع خاص إلى جانب شركة مصر للغزل والنسيج وشركة النصر للغزل والنسيج ومصنع السجاد والعديد من الصناعات الأخرى.

أما الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد فقد بدأ مهمته بتوزيع جميع الزهور التى امتلأ بها الديوان لتهنئته بالمنصب على المرضى فى مستشفيات الدقهلية، مؤكدا أن المرضى يستحقون كل الرعاية التى سيعمل على توفيرها وتلبية جميع مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم، معربا عن سعادته بعمله فى الدقهلية منبع العلماء والمفكرين والفنانين والأدباء، والمحافظة التى أثرت مختلف المجالات بالعديد من المبدعين، قائلا إنه يستبشر خيرا بالعمل مع جميع أعضاء الجهاز التنفيذى لتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جهته، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط الجديد، إنه سيبدأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى بدراسة ملفات المحافظة الشائكة على أرض الواقع ووضع حلول جذرية بعيدا عن الروتين ومناقشات الأوراق والاجتماعات.

وأضاف المحافظ لـ«الشروق» أنه يفضل سرعة اتخاذ القرار فى إنهاء مشروعات الشارع التى تخدم المواطن، مطالبا من المواطنين فى أسيوط مساعدته فى مواجهة الفساد الإدارى المنتشر فى كل مكان حتى يستطيع تحقيق إنجاز ملموس فى حياة الناس.

وطالب عدد من أهالى قرى ومدن أسيوط، المحافظ الجديد، بإنهاء مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب المتوقفة بسبب ضعف الميزانية المالية منذ ١٥ عاما، حيث تعانى قرى عدة من تهالك البنية الأساسية على مستوى توصيل مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى ورصف الطرق.

وطالب مسئولون فى وزارة التربية والتعليم المحافظ الجديد بوضع خطة للقضاء على ملف الأمية، حيث يعانى نصف السكان من الأمية، إضافة إلى ارتفاع كثافة الفصول التعليمة بسبب العجز فى المدارس.

كما يعانى ملف الصحة من سوء توزيع الأطباء والتمريض بمستشفيات المراكز والوحدات الصحية مع تكدس فى أعداد التمريض فى القرى والمراكز والذى يقابله ضعف عدد التمريض بالمدينة، مما يؤثر سلبا على أداء الخدمة المقدمة للمرضى، حيث كشف مصدر بمديرية الصحة بأسيوط أن هناك خطة وتقارير مرسلة إلى المحافظ والوزير تتضمن أن أكثر من ٢٨٠ وحدة صحية ومركز طبى ومستشفى بأسيوط يحتاج إلى تطوير فى البنية التحتية والأجهزة الطبية والعنصر البشرى.

إلى ذلك، يواجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الجديد، الملفات المتراكمة فى محافظته، خصوصا أن منصبه ظل شاغرا قرابة الـ3 أشهر بعد استقالة اللواء حمدى عثمان فى سبتمير الماضى.

ويأتى فى مقدمة تلك الملفات التى تحتاج إلى حسم: أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة التى أثارت حالة من الجدل وطالب العديد من المواطنين الراغبين فى التقنين بتخفيض أسعار التقنين ومشكلة التى تتراكم أكوامها فى جميع أرجاء المحافظة وفى الشوارع الرئيسية وبالقرب من المدارس والوحدات الصحية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والصرف الصحى الذى تفاقمت مشاكله بصورة كبيرة فى عدة مناطق وخاصة فى نطاق حى ثان بعد تزايد الأبراج السكنية والضغط على شبكة الصرف الصحى، بجانب ارتفاع أسعار التاكسى ومشاكل مياه الشرب والكهرباء فى القرىو جميعها تنتظر أيضا المحافظ الجديد.

ويأمل المواطنون بتواجد المحافظ بينهم والنزول إلى أرض الواقع باستمرار لمعرفة المشكلات التى تواجه المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفى سياق متصل، رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعيين 23 نائبا للمحافظين معظمهم من فئة الشباب، فى حركة المحليات الأخيرة، مؤكدين اهتمام الرئيس بالشباب وثقته فى قدرتهم على تحمل المسئولية.

وأشاد النائب محمد عبدالغنى بحركة المحافظين، مثمنا وجود نسبة كبيرة ومميزة من الشباب الذين تم تعيينهم، مؤكدا أن الحكومة بدأت التفكير بشكل إيجابى تجاه الشباب لإبراز مواهبهم وطاقاتهم فى تحسين الأداء الحكومى، مطالبا إياهم باقتحام الملفات الشائكة والتصدى للفساد الإدارى والابتعاد عن الروتين الحكومى.

ومن جانبه، قال اللواء سعد الجمال، مساعد رئيس حزب الوفد، إن المحليات مكتظة بالمشكلات اليومية والمؤرقة وأن تعيين الشباب كنواب للمحافظين فى جميع المحافظات سيكون له مردود فعل إيجابى لنزولهم إلى الشوارع والعمل على أرض الواقع مع رؤساء الأحياء والمدن لعمل خطة لحل هذه المشكلات.

وفى سياق متصل، تقدم النائب خالد أبو طالب بسؤال برلمانى إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجها إلى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومحمود الشعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن الأسس التى استندت إليها الحكومة فى حركة المحافظين الأخيرة، من حيث معايير الإبقاء والتغيير والتعيين، موضحا أنه عام 2011 وحتى وقتنا الحالى شهدت مصر إجراء 9 حركات محافظين، وخلال هذه السنوات كان هناك محافظون على قدر كبير من الكفاءة والنشاط ثم تفاجأنا برحيلهم دون أى أسباب تذكر، وآخرون ليس دون المستوى المطلوب ثم تفاجأنا بالإبقاء عليهم ومن ثم تجديد الثقة فيهم.