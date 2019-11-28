 وزيرة البيئة: تحصيل الرسوم للأنشطة في المحميات الطبيعية لصونها وتحقيق استدامتها - بوابة الشروق
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وزيرة البيئة: تحصيل الرسوم للأنشطة في المحميات الطبيعية لصونها وتحقيق استدامتها

إسلام عبد المعبود:
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 6:38 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 6:38 م

فؤاد : القرار يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة ويطبق في مختلف دول العالم التي تمتلك ثروات طبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن صون الموارد الطبيعية أولوية لحماية رأس المال الطبيعي لمصر ومنها المحميات الطبيعية التي تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية مما تطلب السعي لتحقيق استدامتها من خلال كفاءة الاستخدام التي تحافظ عليها من التدهور.

وأضافت أنه تم اصدار قرار بدعم رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة، ويأتي هذا القرار أسوة لما يتم بالمحميات الطبيعية في دول العالم.

وتابعت الوزيرة أن قرار تحصيل الرسوم يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة كما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم التي تمتلك ثروات طبيعية مثل مصر.

جاءت هذه التصريحات خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب في مجال حماية البيئة.

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