تقارير: الجيش الوطني الليبي يصيب مخزن ذخيرة بمنطقة أم الأرانب

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أفادت تقارير مساء اليوم الخميس بإصابة مخزن للذخيرة في العمارات الصينية بمنطقة أم الارانب جراء قصف نفذه طيران ما يسمى الجيش الوطني الليبي.

وذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن "طيران الجيش الليبي شن 3 غارات جوية في مشروع الشركة الصينية وموقع الكسارة المجاور للشركة مستهدفا ما تعرف بـقوة حماية الجنوب".

كان المتحدث باسم مايسمى بالجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري، قد أعلن اليوم الخميس عن تدمير آليات ومقتل العشرات من "الإرهابيين" في غارات جوية جنوب غربي ليبيا.

وقال المسماري في صفحته على فيسبوك بوك إن غارات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش على مشروع مكنوسة الزراعي جنوب أوباري، أدت إلى تدمير 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر.