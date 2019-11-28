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شعار شركة أرامكو السعودية في صورة من أرشيف رويترز

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"،ارتفاع المكتتبين في أرامكو السعودية إلى 7ر3 مليون.. مشيرة إلى أن "نسبة التغطية في اليوم قبل الأخير وصلت إلى 102 بالمئة ".

وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أن نتائج اكتتاب الأفراد حتى الساعة الثامنة مساءً 27 نوفمبر 2019، بلغت القيمة الإجمالية لاكتتاب الأفراد 6ر32 مليار ريال(69ر8 مليار دولار).

وأوضحت" أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 72ر3 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 8ر1017 مليون سهم".

وبدأت يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على 5ر1 % من أسهم شركة "أرامكو السعودية" وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد يوم 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

ويكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالًا، وتعتزم الشركة أن تخصص لهم 5ر0 % كحد أعلى من إجمالي أسهمها أي ما يعادل مليار سهم.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص يوم 5 ديسمبر 2019.