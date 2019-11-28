صندوق الثروة السيادية النرويجي يضيف تقييم مخاطر تغير المناخ إلى نشاطه







أعرب صندوق الثروة السيادية النرويجي عن اعتزامه توسيع نطاق عمله بشأن تقييم مخاطر المناخ، من الدفع نحو كتابة الشركات تقاريرها بشكل أفضل، إلى تناول التحليلات الخاصة بالفيضانات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن الصندوق النرويجي، وهو الأكبر من نوعه برصيد 1.1 تريليون دولار، لديه بالفعل أدوات لقياس مدى تأثير التغيرات المناخية على الطلب، وتحفيز عملية إدارة قضية المناخ، والأصول المتضررة من ذلك، وخفض الصندوق عروضه الخاصة بإنتاج الفحم مع اتباع إرشادات أخلاقية لاستثماراته تضم معايير خاصة بالمناخ والبيئة.

وقال الصندوق في خطاب إلى وزارة المالية النرويجية نشر، اليوم الخميس، إنه سوف يواصل دعم مبادرات تطوير المعايير الدولية الخاصة بكتابة الشركات تقاريرها عن مخاطر المناخ.

وأشار اوسشتاين أولسن، محافظ الصندوق ونائبه تروند جرانده فى الخطاب:" إن التغير المناخى سوف يؤثر فى نهاية المطاف على معظم الصناعات والأسواق...إننا نشجع الشركات على التحول من الكلمات إلى الأرقام حتى نتمكن، على نحو أفضل، من تقييم عملياتها والمخاطر المالية والفرص المرتبطة بسلوكها البيئى والاجتماعي".