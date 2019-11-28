القيعي: تخلي الأهلي عن علاج مؤمن زكريا «شائعة» سببها منافسنا

يرى عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، أن ما يتردد بشأن تخلي إدارة النادي عن علاج لاعب الفريق مؤمن زكريا، شائعة مغرضة للتغطية على مشاكل المنافس التقليدي.

وتساءل القيعي "ما الجديد الذي جعل البعض يُصدّر تلك الشائعات بتخلي الأهلي عن علاجه؟ شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف عبر قناة ناديه "إذا فكرت في سبب تلك الشائعات فأنك سترى إن المنافس هو السبب، منافسنا يعاني من مشكلة في الوقت الحالي، وبالتالي أراد البعض أن يُخلق مشكلة في الأهلي ليجعل الأمور متوازنة من جانب الأزمات والمشاكل، على جماهير الأهلي استيعاب ذلك تماما".

وأشار "مؤمن زكريا عقد جلسة رفقة وكيله مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ في أغسطس الماضي، أي قبل بداية الموسم، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بموقفه ومستحقاته وعلاجه وأنه لن يُقيد في الفريق حتى شفائه بإذن الله حتى يناير المقبل"

وأتم عدلي القيعي تصريحاته في هذا الشأن كما وردتني الأنباء فإنه تم الوفاء بكل ما تم الاتفاق عليه، الأهلي ما زال يلتزم تماما بما تم الاتفاق عليه مع مؤمن زكريا وبعلاج اللاعب، هذا قرار من مجلس الإدارة ولا رجعة فيه على الإطلاق".