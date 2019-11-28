أفغانستان: مقتل وإصابة 30 من عناصر طالبان في عمليات أمنية وخسائر في صفوف قوات الأمن

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أعلن الجيش الأفغاني مقتل 7 من عناصر طالبان في غارات منفصلة للقوات الخاصة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

ووفقًا لبيان أصدره «فيلق أتال 205» في قندهار، وأوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس- دمرت القوات الخاصة أيضا 13 حصنا و8 أنفاق ومجمعين لطالبان خلال العمليات الأمنية.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة نزعت فتيل 13 عبوة ناسفة خلال العمليات نفسها.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات الأفغانية من صد هجوم كبير لطالبان استهدف حي دركاد بإقليم تخار شمال شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 17 مسلحا بينهم قائدان بارزان للحركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان - أن مقاتلي طالبان شنوا هجوما منسقا في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت فعليا على هذا الهجوم، فقتلت 11 مسلحا على الأقل، بينهم قائدان بارزان للحركة.

كما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وعناصر من طالبان أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي الوحدة الحمراء التابعة لطالبان وإصابة 6 آخرين.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع إن جنديا أفغانيا فقد حياته أيضا خلال الاشتباك وأصيب 6 آخرون.

وعلى صعيد آخر، تمكن فريق التخلص من الذخائر المتفجرة من نزع فتيل عبوة ناسفة بدائية زرعها مسلحون قرب مدرسة في العاصمة كابول.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذه العمليات حتى الآن.