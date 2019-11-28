وزير الخارجية اليمني يشدد على ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية

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أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

وقال الحضرمي خلال لقائه مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، اليوم الخميس - إن تصعيد المليشيات الحوثية المدان في الدريهيمي والمخا واستهداف الفريق الحكومي يقوض جهود المبعوث الأممي الحثيثة ويحبط مساعي السلام.

وأوضح الحضرمي - وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية نحو توحيد الجهود لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن الحوثيين يتاجرون بمعاناة اليمنيين، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار رفض الحوثيين لفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين.