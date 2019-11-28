سويسرا تواصل فرض قواعد أكثر صرامة بشأن رؤوس أموال البنوك الكبرى

تواصل سويسرا العمل بقوة من أجل فرض معايير أكثر صرامة بالنسبة لرؤوس أموال البنوك الكبرى في البنوك، وهي قواعد يتوقع أن تجبر بنك "يو بي اس جروب" و"كريدي سويس جروب" على وضع 24 مليار فرانك سويسري (24 مليار دولار) من احتياطياتها، جانبا.

ولضمان أن تكون الشركات الأم لهذه المؤسسات، التي تتمتع بأهمية من الناحية المنهجية، لديها ما يكفي من رأس المال في حال حدوث أزمة، تقوم الحكومة بمراجعة قواعد رأس المال في البنوك اعتبار من أول يناير، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن متحدثة باسم الأمانة السويسرية للتمويل الدولي.

وسيكون أمام كل بنك خمس سنوات لتعديل أوضاعه وفقا للوائح الجديدة.

وكشف تقرير توضيحي للقانون المعدل أن "الأموال الإضافية التي يحتاجها البنكان الكبيران لاستيعاب الخسائر تصل إلى ما يقرب من 24 مليار فرنك".

وأوضح التقرير أنه "يجب عليهما إصدار سندات مضمونة بأقساط تأجير إلى مستوى حيازتهما لمبالغ مماثلة".

ولم يتسن الوصول على الفور إلى مسؤولين من "يو بي اس جروب" و"كريدي سويس جروب" للتعليق.

وتسعى السلطات السويسرية إلى تشديد قواعد رأس المال الخاصة بالبنوك الكبرى لشعورها بالقلق من أنه في حال حدوث أزمة مالية جديدة، فإن أجزاء كبيرة من رؤوس أموال البنوك الكبرى يمكن أن تكون محفوظة لدى أماكن أجنبية مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، وقد لا يكون هناك ما يكفي لسويسرا، حسبما ذكرت وسائل الاعلام السويسرية عندما جرى طرح هذه الخطط للمرة الأولى.