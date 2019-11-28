وزير خارجية الصين يزور سول الأسبوع المقبل لبحث العلاقات الثنائية وقضايا شبه الجزيرة الكورية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي سوف يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية.

وقالت الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن زيارة وانج يي لكوريا يومي تأتي تلبية لدعوة وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج -هوا قبل القمة الثلاثية التي ستجمع كوريا الجنوبية والصين واليابان والمتوقع انعقادها في مدينة تشنجدو بالصين، الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الوزيران يوم الأربعاء المقبل، حيث يجريان محادثات لتحضير القمة المنتظرة بين الرئيس الكوري مون جيه-إن ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ومجهودات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

ومن المتوقع - حسب يونهاب - أن يناقش الوزيران زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المحتملة لكوريا الجنوبية؛ إذ إن كوريا تطالب بترتيب زيارة له لكوريا ردا على زيارة الرئيس مون لبكين ديسمبر 2017. وكانت آخر زيارة للرئيس الصيني لكوريا الجنوبية في عام 2014.

وأضافت الوزارة في بيانها: "نتوقع أن تمثل هذه الزيارة فرصة لتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين بتقوية التواصل بين السلطات الدبلوماسية لتطوير العلاقات الثنائية".

وكانت زيارة وانج الأخيرة لسول في مارس 2015، وذلك للمشاركة في لقاء ثلاثي مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني.