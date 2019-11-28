العذاري أمين عام حركة النهضة الإسلامية يتخلى عن كافة مسؤولياته الحزبية

أعلن أمين عام حركة النهضة الاسلامية في تونس زياد العذاري استقالته من منصبه وتخليه عن جميع مهامه داخل الحزب بسبب احتجاجه على قراراته.

وقال العذاري الذي شغل منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قبل استقالته؛ إثر انتخابه نائبا في البرلمان، إنه قرر التخلي عن كل مسؤولياته داخل حزب حركة النهضة، وأنه أبلغ رئيس الحركة راشد الغنوشي بقراره وتمسكه به.

وأوضح العذاري في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم "أعلمته (الغنوشي) أنني غير معني مستقبلا بأي خطة أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة أو أي مسؤولية في الحكومة القادمة".

وتابع العذاري "لم يكن القرار سهلا، ولكن بعد تفكير عميق أجدني هذه المرة مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية؛ لأنني غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة، وبخاصة عدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة".