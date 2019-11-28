 المتحدث باسم الحكومة العراقية: «عبد المهدي» مستعد لاستجوابه في البرلمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المتحدث باسم الحكومة العراقية: «عبد المهدي» مستعد لاستجوابه في البرلمان

د ب أ
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:21 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:21 ص

صرَّح المتحدث باسم الحكومة العراقية، وليم وردة، بأن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مستعد للحضور إلى البرلمان للاستجواب "بشـرط أن تكون عملية الاستجواب تخدم العملية السياسية".

ونقلت صحيفة "الصباح" عن وردة أن "رئيس الوزراء لم يعترض على أي عملية قانونية أو دستورية أو ما شابه ذلك، وأي موضوع يتعلق بهذه الإجراءات هو على استعداد لتنفيذه".

وذكر أن عبد المهدي "يرفض حاليا الاستجواب لأنه بمثابة تصفية حسابات سياسية".

وذكرت الصحيفة أن التغيير الوزاري المرتقب قد يطال من 10 إلى 12 حقيبة وزارية وأن الكتل السياسية خولت رئيس الوزراء بتسلم وتقديم أسماء الوزراء الجدد إلى البرلمان.

وكانت الكتل السياسية في العراق قد ألزمت رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات وفقا لمطالب المتظاهرين بمهلة تستمر 45 يوما تنتهي بنهاية العام الجاري، من بينها إجراء تغيير وزاري وإصدار سلسلة من القوانين أبرزها قانون جديد للانتخابات وآخر لمفوضية الانتخابات وقوانين أخرى، بحسب الصحيفة.

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