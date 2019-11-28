الصين تستدعى السفير الأمريكى احتجاجا على قانون يدعم محتجي هونج كونج

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، السفير الأمريكى لدى بكين تيرى برانستاد، للاحتجاج على قانون يدعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية فى هونج كونج، داعية واشنطن إلى الامتناع عن تطبيقه «لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار» بالعلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة فى بيان: إن نائب وزير الخارجية الصينى لى يوشينج أبلغ السفير الأمريكى باحتجاج بكين «الشديد» بعدما أقر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القانون، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الوزارة أن «يوشينج شدد على أن الصين تحض بشدة الجانب الأمريكى على تصحيح أخطائه وتغيير مساره»، داعيا الولايات المتحدة كذلك إلى «الامتناع عن تطبيق القانون والتوقف فورا عن التدخل فى شئون هونج كونج وشئون الصين الداخلية، لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية والتعاون الثنائى فى مجالات مهمة».

ويلزم «قانون حقوق الإنسان والديمقراطية فى هونج كونج» الذى وقعه ترامب، وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر، على الأقل سنويا، بأن هونج كونج تحتفظ بما يكفى من الحكم الذاتى لتبرير منح الولايات المتحدة لها شروطا تجارية تفضيلية ساعدت المدينة على أن تصبح مركزا ماليا عالميا. ويهدد التشريع أيضا بفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لوكالة رويترز.

ووقع ترامب كذلك على قانون يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطى وغيرها من المعدات التى تستخدمها قوات الأمن فى هونج كونج لقمع المتظاهرين.

ورحب أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى من كلا الحزبين على الفور بخطوة ترامب، وكتب السيناتور الديمقراطى بن كاردين «الولايات المتحدة... تقف إلى جانب المحتجين بينما يسيرون نحو استقلالهم وديمقراطيتهم ومن أجل حقوقهم الإنسانية»، وقال السيناتور الجمهورى ماركو روبيو «أحيى الرئيس ترامب» على هذه الخطوة.

من جهتها، قالت الحكومة التى تساندها بكين فى هونج كونج: إن التشريع بعث برسالة خاطئة للمتظاهرين ويمثل «تدخلا واضحا» فى شئون المدينة الداخلية.

وتجتاح الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونج كونج منذ 6 أشهر، وأدت فى بعض الأوقات إلى إغلاق شركات ومقار حكومية ومدارس بل والمطار الدولى، واعتقلت السلطات أكثر من 5800 شخص منذ يونيو الماضى.

والمتظاهرون غاضبون مما يرونه تدخل الصين فى الحريات التى حصلت المستعمرة البريطانية السابقة على وعود بها لدى عودتها إلى الحكم الصينى عام 1997.

وتنفى الصين التدخل وتؤكد التزامها بصيغة «دولة واحدة ونظامان» القائمة منذ ذلك الحين، وتنحى باللائمة على قوى خارجية فى تأجيج العنف.