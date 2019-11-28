الصدر يعلن ضم صوته إلى أصوات المتظاهرين في إسقاط الحكومة العراقية

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الخميس، ضم صوته إلى أصوات المتظاهرين في بغداد وتسع محافظات جنوبي البلاد لإسقاط الحكومة العراقية بزعامة عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في بيان صحفي تم توزيعه اليوم: "أيها المتظاهرون الأحبة أضم صوتي إلى صوتكم في استقالة الحكومة، وإذا رأيتم أن بقاء كتلة سائرون غير نافع فلكم أن تطالبوها بالاستقالة وعدم إبدالهم بالفاسدين".

وأضاف: "استمروا فقد بانت الثمار وسيحين موعد قطافها ولا توفروا لهم غطاء يكون سببًا في إنهاء ثورتكم".

وذكر: "أريد أن يكون التغيير من الشعب وإلى الشعب بلا مسميات، وأنصح المتظاهرين بمعاقبة بعض المسيئين وإبعادهم من ساحتهم فورا".

وأوضح: "إنني اليوم قلق كل القلق بسبب ما يصدر من بعض أو أغلب شيعة الحكم كما يصدر من غيرهم وأنا أعلن براءتي منهم".