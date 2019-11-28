ناشطة مناخ سويدية تطالب بتحرك عالمي بعد إعلان البرلمان الأوروبي حالة طوارئ مناخية







طالبت ناشطة المناخ السويدية الشابة، جريتا تونبرج، اليوم الخميس، باتخاذ إجراء بعد تصويت النواب في البرلمان الأوروبي على إعلان حالة "طوارئ مناخية وبيئية" في أوروبا.

وكتبت "تونبرج"، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكننا حل أزمة ما دون التعامل معها على أنها أزمة.. دعونا نأمل أن يتخذوا الآن إجراءات صارمة كافية".

وجاءت تغريدة "تونبرج" أثناء توجهها إلى أوروبا على متن قارب شراعي لحضور مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن المناخ في إسبانيا ، يفتتح يوم الاثنين المقبل.

ويهدف التصويت على القرار الأوروبي الذي يعد رمزيا بشكل كبير اليوم الخميس ، إلى الضغط على صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف البيئية.

وغادرت تونبرج، ميناء هامبتون ، بولاية فرجينيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 13نوفمبر الجاري.