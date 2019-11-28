الأسد: أردوغان مستمر فى دعم الإرهاب ويبتز أوربا بشأن عودة الإرهابيين الدواعش لبلادهم

انتقد الرئيس السوري، بشار الأسد، ممارسات الرئيس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال : إنه يتصرف بطريقة لا أخلاقية عندما يعيد السجناء إلى بلادهم وهو يعلم أنهم إرهابيون.

وأضاف الأسد - في مقابلة مع مجلة باري ماتش الفرنسية نقلتها قناة "روسيا اليوم" - "إن أردوغان الذي مازال مستمرا في تقديم الدعم للارهاب على ارض الواقع إنما يحاول ابتزاز أوروبا في موضوع السجناء الدواعش ،فالشخص الذي يحترم نفسه لا يتحدث بهذه الطريقة. هناك مؤسسات وهناك قانون. موضوع إرسال الإرهابيين أو أي شخص محكوم إلى دولة أخرى يخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول، أما أن تخرج شخصا من السجن وأنت تعرف أنه إرهابي وترسله لدولة أخرى كي يقتل مدنيين فهذا عمل غير أخلاقي".

وحول تواجد القوات الفرنسية بالأراضي السورية ، قال الأسد : إن سوريا لا تطلب أي شيء من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعما، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا أمنيا. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سوريا .. ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا.

وفيما يخص المتشددين الفرنسيين المتواجدين في سوريا البالغ عددهم نحو 400 متشدد، قال الأسد: إن الإرهابي هو إرهابي، سواء كان فرنسيا أو سوريا، وأن كل إرهابي في مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون السوري، ولدينا محاكم مختصة بالإرهاب في سوريا، وسيخضعون لمحاكمة.