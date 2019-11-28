





تعلن الهيئة العليا للحزب الاشتراكي الديمقراطي - ثاني أكبر الأحزاب النمساوية - عزل رئيسة الحزب باميلا راندي فاجنر غدا الجمعة، وذلك في أعقاب أزمة مالية طاحنة يجتازها الحزب ونتيجة خسارته الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي والانتخابات البلدية في ولاية شتايرمارك الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في الحزب اليوم الخميس - إن رئيسة الحزب فاجنر ترفض قرار الإقالة الفردية لها وتطالب باستقالة جماعية لعدد من رموز وقيادات الحزب انطلاقا من المسئولية الجماعية عن تراجع شعبية الحزب وخسارته للانتخابات البرلمانية والبلدية.

وأشارت المصادر إلى أن حاكم ولاية كارينثيا بيتر كايزر سيكون أبرز المرشحين لرئاسة الحزب ولو بصفة مؤقتة لحين السيطرة على المشاكل الحالية وإعادة الاستقرار، كما أن المدير الإداري السابق للحزب ماكس ليرشر من المحتمل أيضا أن يتولى الرئاسة أو يقوم بدور قيادي في المرحلة الراهنة.

ولفتت إلى أنه في حالة تعثر الإتفاق على رئيس جديد للحزب سوف يؤجل الأمر إلى اجتماع يعقد في 9 ديسمبر المقبل، مع الإشارة إلى أن قيادات الحزب يفضلون إعلان فاجنر عن استقالتها طواعية إلا أنها تصر على البقاء حتى الآن.

يذكر أن الأزمة المالية للحزب الاشتراكي تسببت في الاطاحة بربع القوى العاملة بالحزب في ظل اجراءات تقشفية صارمة في أعقاب ارتفاع ديون الحزب.