المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة: هجوم قوات الوفاق على حقل الفيل «تحرك سياسي»

وصف الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، الأربعاء، هجوم قوات تابعة لحكومة الوفاق على حقل الفيل النفطي، صباح اليوم الأربعاء، بكونه تحرك سياسي بالدرجة الأولى.

وقال العريبي في تصرحيات صحفية: "إن الهجوم جاء للضغط على الحكومة الإيطالية من خلال شركة إيني لمساندة حكومة الوفاق وميليشياتها المنهارة بطرابلس، في حربهم ضد القوات المسلحة العربية الليبية".

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد ذكر أمس أن "المجموعات المسلحة" التي اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، الأربعاء، انسحبت من الحقل باتجاه مشروع تساوه الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

وأعلن المسماري في وقت سابق اليوم أن مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذت غارات جوية استهدفت "مليشيات" تابعة لحكومة الوفاق الوطني اقتحمت حقل الفيل النفطي أمس الأربعاء.