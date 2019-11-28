





أجابت «الإفتاء» على سؤال ورد إليها، اليوم الخميس، يقول: «ما عقاب الزوج الظالم لزوجته ويقهرها؟».

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، «إذا كنتِ الزوجة ووقع عليكِ القهر والظلم، فاصبري وسيصلح الله حالك ويهديه ويمتنع عن ظلمه لكِ»، مؤكدة أن الظلم ظلمات يوم القيامة.

وتابعت أنه «على الشخص اتقاء دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الله حجاب، وأن الله يمهل للظالم - أي يتركه – حتى إذا أخذه لا يفلته»، مستشهدة بالحديث النبوي: «مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيتَحَلَّلْه ِمِنْه الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ».