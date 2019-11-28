 بالفيديو.. ما عقاب الزوج الظالم لزوجته؟.. الإفتاء تجيب - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2019 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. ما عقاب الزوج الظالم لزوجته؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
هديل هلال
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 9:52 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 9:52 م



أجابت «الإفتاء» على سؤال ورد إليها، اليوم الخميس، يقول: «ما عقاب الزوج الظالم لزوجته ويقهرها؟».

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، «إذا كنتِ الزوجة ووقع عليكِ القهر والظلم، فاصبري وسيصلح الله حالك ويهديه ويمتنع عن ظلمه لكِ»، مؤكدة أن الظلم ظلمات يوم القيامة.

وتابعت أنه «على الشخص اتقاء دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الله حجاب، وأن الله يمهل للظالم - أي يتركه – حتى إذا أخذه لا يفلته»، مستشهدة بالحديث النبوي: «مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيتَحَلَّلْه ِمِنْه الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك