المجلس الإسلامي ببريطانيا: «الإسلاموفوبيا» مصدر قلق مسلمي البلاد قبيل الانتخابات

قال المجلس الإسلامي في بريطانيا، الأربعاء، إن قضية "الإسلاموفوبيا" (رهاب الإسلام) تشكل مصدر قلق كبير للمسلمين في البلاد، داعيًا جميع الأحزاب إلى الالتزام بالتصدي لـ"الإسلاموفوبيا وجميع صور العنصرية".

وقال المجلس إن 74% من بين أكثر من 500 مسلم شاركوا في استطلاع للرأي اتفقوا على أنهم "يشعرون بقلق شديد إزاء ما تصوره وسائل الإعلام عن المسلمين ورغبتهم في تولي قيادة قوية للتصدي للإسلاموفوبيا في الحكومة القادمة".

ويأتي تدخل المجلس الإسلامي، الذي يمثل كثيرًا من المسلمين في بريطانيا، والذين يقدر عددهم إجمالًا بنحو 2.7 مليون شخص، وسط جدل حاد بشأن العنصرية في السياسة البريطانية ووسائل الإعلام، قبيل الانتخابات المبكرة المقررة بالبلاد في 12 ديسمبر المقبل.

وقال "المجلس" إن العديد من المسلمين شعروا بقلق بالغ من حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بسبب "الفشل المستمر للتصدي لأزمة الإسلاموفوبيا".

وقال هارون خان، الأمين العام للمجلس: "للأسف، الإسلاموفوبيا منتشر في العديد من الأجزاء في الحياة العامة، والإسلاموفوبيا في الأحزاب السياسية مثير للقلق بشكل خاص".

وأضاف "خان": "للأسف، رأينا حزب المحافظين وقد فشل بشكل مستمر في معالجة مشكلته المؤسسية مع الإسلاموفوبيا".