القبض على 51 شخصا في عمليات مكافحة المخدرات بروما

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها فككت منظمة إجرامية كانت تسيطر على تجارة المخدرات في روما، لتلقي القبض على 51 شخصا.

وقالت شرطة الجرائم المالية "جوارديا دي فينانتسا"، في بيان، إنه جرى احتجاز 50 مشتبها بهم، ومن المقرر وضع آخر قيد الإقامة الجبرية.

جرى إرسال أكثر من 400 شرطي إضافة إلى مروحيات وكلاب شرطية لملاحقة المشتبه بهم في لاتسيو، وهو الإقليم الذي يضم روما وكذلك كالابريا وصقلية في جنوب إيطاليا.

وينتمي المشتبه فيهم إلى منظمة إجرامية تزود أغلب سوق المخدرات في روما وكان ضمن صفوفها عصابة متخصصة في الضرب لابتزاز الأشخاص للحصول على المال.

وكانت السلطات قد كثفت أنشطة مكافحة المخدرات في روما عقب جريمة قتل هزت الرأي العام الشهر الماضي، حيث تعرض شخص في الـ24 من العمر لطلق ناري خارج حانة في صفقة مخدرات على ما يبدو سارت على نحو خاطئ.