رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تولي أهمية لمكافحة تغير المناخ

أكد مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء، أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، والتي حصلت على أغلبية واسعة في البرلمان الأوروبي، ستتولى مهام منصبها رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل، وأنها هي تعطي أولوية كبرى للتنمية ومكافحة تغير المناخ في العالم.

وأضاف بيان لمقر الاتحاد الأوروبي، اليوم أن رئيسة المفوضية الأوروبية قدمت برنامج وفريق عملها إلى البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن رسالتها تتلخص في الدعوة إلى العمل.

وأشار البيان إلى أن أحد محاور عمل رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، هو تعزيز الدور الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى تأكيدها أن "العالم يحتاج إلى قيادة لأوروبا أكثر من أي وقت مضى ويجب أن نستمر في أن نكون قوة مسئولة في هذا العالم".

ونقل البيان عن فون دير لين، تأكيدها دعم القوة الدافعة للسلام والتغيير نحو الأفضل"، مشيرة إلى أن الاعتماد على الاقتصاد الأخضر هو استراتيجية أوروبا الجديدة لتحقيق النمو من خلال العمل على تقليل الانبعاثات وفي نفس الوقت توفير فرص العمل مع حسن التعامل مع قضية تغير المناخ.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لين فازت اليوم بأغلبية قدرها 461 صوتًا في البرلمان الأوروبي.