مقتدى الصدر: إذا لم تقدم الحكومة استقالتها فهذه بداية نهاية العراق







قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن ما يحدث في العراق هو فتنة عمياء بين حكومة فاسدة محضة، ومتظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم منها.

وأضاف "الصدر"، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أنه لن يقف مع الحكومة الفاسدة، ولن يشاركها في الحكم والانتخابات قط، معقبًا أن سياسته هي التعاطف مع الشعوب.

وأعرب عن قلقه وحزنه تجاه ما تشهده البلاد حاليًا مت توترات، ناصحًا الحكومة بأن تقدم الاستقالة فورًا، والمتظاهرين بأن يلتزموا بأخلاقيات التظاهر.

وتابع: "لو لم تقدم الحكومة استقالتها، فهذه بداية نهاية العراق، وسوف لن ينفع نصحي للمتظاهرين بالسلمية على الإطلاق".