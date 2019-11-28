وزيرة البحث العلمي في ألمانيا: ميزانية القطاع الجديدة هي الأكبر من أي وقت مضى

دافعت وزيرة البحث العلمي في ألمانيا أنيا كارليتشيك، اليوم الخميس، عن النفقات المخصصة لوزارتها خلال مناقشة الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج".

وقالت الوزيرة إن ميزانية البحث العلمي هذه المرة هي أكبر نفقات خصصت للتعليم والبحث العلمي في البلاد من أي وقت مضى.

وتبلغ ميزانية البحث العلمي خلال العام المقبل 3ر18 مليار يورو وفق الخطة، في حين يبلغ مجموع تكاليف الخطة حتى عام 2020 ما يصل إلى 362 مليار يورو.

وأكدت كارليتشيك قائلة: "منذ تولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصبها ارتفعت ميزانية التعليم والبحث العلمي 140%".

من جانبها انتقدت المعارضة الألمانية هذه الخطط العلمية، حيث قال النائب عن الحزب الديمقراطي الحر كريستوف ماير متهكما إن هذه الأموال "يحسن أن ننفقها على سياسة سيارات النوم"، واصفا سياسة الوزيرة بأنها منعدمة الأهداف والطموح.

وطالبت النائبة عن حزب اليسار جيزينه لوتش بوضوح بزيادة الأموال المخصصة للاستثمارات في الجامعات والبنية التحتية الرقمية للمدارس، حيث قالت: "إن التعليم تم التعامل معه في جمهورية ألمانيا الاتحادية معاملة المرأة لابنة ضرتها، وهذه شهادة فقر لبلد الشعراء والمفكرين."

واتهم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الحكومة بأنها تتدخل من خلال حزمة الرقمنة بالمدارس حيث أن حكومات الولايات هي من يضطلع بشؤون المدارس، وليست الحكومة الاتحادية.