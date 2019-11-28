إدارة الهجرة الماليزية تعتقل أكثر من 47 ألف مهاجر غير شرعي منذ بداية العام

ألقت إدارة الهجرة الماليزية القبض على 47 ألفا و93 مهاجرا غير شرعي خلال عمليات أجرتها الإدارة في جميع أنحاء البلاد بدءا من الأول من يناير الماضي وحتى 25 نوفمبر الجاري.

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية الماليزي محمد عزيز جمّان - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم الخميس - إن الإدارة تستمر في تنفيذ العمليات بشكل متكامل، وتتضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية حول المناطق التي يتجمع فيها الأجانب والمهاجرون غير الشرعيين.

وأوضح - خلال جلسة للبرلمان الماليزي أمس الأربعاء - "إن هذه تعتبر تدابير خاصة لضمان امتثال الأجانب لقوانين البلاد".

كما أوضح أن الوزارة تعمل الآن على وضع خطوات إنفاذ خاصة لقضية المهاجرين غير الشرعيين بوصفها وسيلة لتعزيز الحوكمة وتحسين نظام الإنفاذ الحالي.