السلطة الفلسطينية تندد بمخطط إسرائيلي لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس

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نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بمخطط إسرائيلي لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة في شمال القدس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المخطط المذكور "ترجمة ميدانية" لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا اعتبار أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

وأضافت أن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة يهدف إلى "إطباق السيطرة على القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية" في استخفاف متعمد بالشرعية الدولية وقراراتها.

واتهمت الوزارة إسرائيل بـ "تهديد الأمن والسلم الدوليين، والإمعان في تدمير ثقافة السلام، وما تبقى من آمال للوصول الى حل سياسي للصراع" الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية اليوم عن مخطط لبناء 11 ألف وحدة سكنية شمال القدس بعد تجميد استمر 19 عاما بسبب الضغوط السياسية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان بومبيو أعلن الشهر الجاري أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" وهو ما قوبل بتنديد شديد فلسطينيا وعربيا.