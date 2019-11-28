دائنون يطلبون مساعدة أوكرانيا في استرداد مستحقات بأكثر من مليار دولار من شركتين زراعتين

يطلب دائنون لأكبر شركتين زراعتين في أوكرانيا من حكومة البلاد التدخل في حملة بدأت قبل عامين لاسترداد أموالهم بعد إدراج مالك الشركتين على قائمة المطلوبين في البلاد.

وبعثت مجموعة من الدائنين وحاملي سندات لشركتي "يوكر لاند فارمينج" و"أفانجاردكو إنفيسمينتس" بخطاب إلى رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هنتشروك وكذلك وزيري المالية والاقتصاد، يحدد الخطوط العريضة لأزمتهم لأن الشركتين عجزت عن سداد قيمة معظم سنداتهما وقروضهما البالغة 6ر1 مليار دولار عام 2017، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ويشير المستثمرون إلى أنهم خاضوا محاولات فاشلة متكررة للاتفاق على "إعادة هيكلة توافقية" مع "يوكر لاند فارمينج" (يو ال إف) ومالكها النهائي، أوليج باخماتيوك، وفقًا للخطاب، الذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج ويحمل تاريخ 15 تشرين ثان/نوفمبر. ولا يوضح الخطاب المطالب أو الطريقة التي يتوقع المستثمرون أن تساعد بها الحكومة في حل النزاع.

وقال الخطاب: "نظرًا لأن الدائنين الدوليين يمثلون مستثمرين أجانب مهمين في أوكرانيا، فإننا نقدر بشدة تلقي آرائكم بشأن الموقف الذي تواجهه مجموعة (يو إل إف) في أقرب وقت ممكن".

ويسعى مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا إلى محاسبة باخماتيوك للاشتباه في اختلاسه 2ر1 مليار هريفنيا (50 مليون دولار) في صورة قروض لبنك (في ايه بي)، وهو بنك يملكه.

ورفض ممثلو الدائنين التعليق.

ورفضت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد التعليق على ما إذا كانت الحكومة ستلتقي الدائنين. كما لم يتم الرد على المكالمات والرسائل المرسلة إلى باخماتيوك.