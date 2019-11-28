إعادة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة في قضية تلقي الأموال من وكالة الاستخبارات

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أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بإعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في قضية تلقي المكتب الرئاسي أموالا من وكالة الاستخبارات الوطنية.

وذكرت المحكمة العليا أنه يجب إلغاء تبرئة بارك من قبل محكمة أدنى من تهم الرشوة وخسارة أموال الدولة.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أنه كان قد تم توجيه الاتهام إلى الرئيسة السابقة بارك بتلقي 3.5 مليار وون من 3 رؤساء لوكالة الاستخبارات في الفترة من مايو عام 2013 إلى سبتمبر عام 2016.

وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية قد اتهمت بتقديم الأموال المخصصة في تكاليف الأنشطة الخاصة، إلى المكتب الرئاسي.

يذكر أن الرئيسة السابقة بارك تم إقالتها من منصبها في مارس عام 2017 نتيجة فضية الفساد خلال ولايتها.