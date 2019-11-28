 وزيرة البيئة: لن نسمح باستنزاف مواردنا الطبيعية في المحميات الطبيعية - بوابة الشروق
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وزيرة البيئة: لن نسمح باستنزاف مواردنا الطبيعية في المحميات الطبيعية

إسلام عبد المعبود:
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 6:43 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 6:43 م

قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إننا نسعى إلى دمج كافة القضايا البيئة في جميع المشروعات الجارية، إضافة لدمجها في المناهج الدراسية في المدراس والجامعات.

وأضافت، خلال كلمتها، بتوقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والأكاديمية، أننا قومنا بالكثير من المبادرات خلال الفترة الماضية في كثير من المحافظات منها لتنظيف مياه النيل، ومبادرة تحت مسمى" أنت في البيت"، لجعل كل الأجيال القادمة على وعي كامل بالقضايا التي تحيط به.

وتابعت أنه لا بد عند تدريب الشباب أن يعى جيدا أن لدينا رأس مال طبيعى وهو المحميات الطبيعية لمصر، مشددة على أننا لن نسمح مرة أخرى باستنزاف هذه المحميات خاصة فى ظل قرار رئيس الوزراء الخاص برسوم المحميات، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس الهدف منه تجميع الأموال الحفاظ والصون على هذه المحميات.

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