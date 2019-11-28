تامر حسني يتعاقد مع شقيقه حسام لإنتاج فيلمه الجديد «مش أنا»

تعاقد الفنان تامر حسني، مع شقيقه المنتج حسام حسني مدير شركة "تي اتش برودكشن"، على بطولة فيلمه الجديد "مش أنا"، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر 2020.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر، الفنانون ماجد الكدواني، حلا شيحة ،سوسن بدر، وشيرين.

ومن جانبه صرح المنتج حسام حسنى بأنه يوجد عدة مشروعات سينمائية قادمة، ومن المحتمل تواجد عمل درامى ضخم من إنتاجه سيعلن عنه بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل.

يشار إلى أن أولي تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت من خلال مشاركته في إنتاج فيلم "البدلة"، والذي عرض في موسم عيد الأضحى 2018، بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، أمينة خليل، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.