تعرف على العلاجات الطبيعية لآلام أسفل الظهر

يرجع استمرار الألم في أسفل الظهر إلى نمط حياتنا المستقرة، فكثيرا ما نقضي جزءًا كبيرًا من أيامنا جالسين طوال اليوم في المكتب الذي نعمل عليه على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا، ثم أثناء التنقل وتناول العشاء ومشاهدة برامجنا المفضله في وقت متأخر من الليل، وكل شيء في وضع الجلوس، ما يضع الكثير من الضغط على أسفل الظهر وفي النهاية.

معظم الناس إما يتعلمون التعايش مع الألم أو عندما يصبح الأمر غير محتمل ، فإنهم يتناولون مسكنات الألم، ولكن هذه الحيل توفر لك فقط راحة مؤقتة والألم يعود في اليوم التالي، فنشر موقع "الهند أوف تايمز" نصائحًا للتخلص من آلام أسفل الظهر السيئة.

نظرًا لأننا نقضي يومنا بأكمله في وضعية جلوس، فمن الضروري ممارسة تمارين استرخاء عضلات الظهر، فممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقوي عضلات الظهر والمعدة والساق، كتمارين اليوجا والجري والركض وتمتد ممتازة للتخلص من آلام أسفل الظهر.

وكما نشر الموقع أن المعالجة الحرارية والجليدية تعمل بشكل جيد في تخفيف آلام الظهر، فالعلاج بالثلج يقلل من الالتهاب والعلاج الحراري يريح عضلاتك ويحسن الدورة الدموية.

وقد يؤدي وضع النوم السيئ إلى ألم مزمن في الظهر في الصباح، لذلك تأكد من النوم لمدة 7-8 ساعات في الليل في وضعية جيدة، فيمكن أن تعطيك المرتبة والوسادة أيضًا آلام أسفل الظهر، لذا قم بتغييرها إذا كان عمرها 7 سنوات.

الكعب العالي يمكن أن يغير مركز ثقلك ويؤذي أسفل الظهر، فإذا كنت ترغب في ارتداء الكعب كل يوم ، فتأكد من أن ارتفاع الكعب ليس أكثر من بوصة واحدة، فقد تشعر كثير من النساء بالراحة والثقة بعد ارتداء الكعب المفضل لديك، لكن ارتدائه في كثير من الأحيان يمكن أن يعطيك آلام الظهر.

كشفت إحدى الدراسات أن هناك صلة بين نظامك الغذائي وآلام الظهر المزمنة، فيمكن أن يكون نقص فيتامين (د) وفيتامين ب 12 والمغنيسيوم سببًا لآلام الظهر التي لا تنتهي أبدًا، لذا يجب تناول أطعمة صحية وغنية بالمواد المغذية للبقاء في صحة جيدة ومناسبة.