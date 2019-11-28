روسيا وأوكرانيا بصدد الاتفاق على التبادل التالي لمئات المعتقلين



ذكرت وكالة "إر.بي.كا" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن قيادة كل من روسيا وأوكرانيا بصدد الاتفاق على تبادل آخر لمئات المعتقلين المرتبطين بالنزاع في شرق أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكون هذه المسألة محور أول اجتماع على الإطلاق بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشهر المقبل في باريس.

وذكرت "إر.بي.كا"، نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، أن أوكرانيا مستعدة لتقديم "نحو 250 شخصا مقابل (استلام) 100 شخص".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا إجمالي 70 سجينا قبل شهرين، من بينهم نحو 20 بحارا أوكرانيا احتجزوا العام الماضي قبالة ساحل منطقة القرم المتنازع عليها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وهى نقطة استراتيجية على البحر الأسود، إليها قبل 5 سنوات ردا على إطاحة أوكرانيا برئيسها في ذلك الوقت الموالي لروسيا.