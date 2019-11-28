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على عكس كثير من دول الغرب الديمقراطية التى بدأت باتخاذ منهجا يمينيا محافظا السنين الأخيرة، إلا أن نيوزيلندا تسرع حراكها بالسباحة عكس التيار فى 3 تشريعات شديدة الجدلية بصدد التطبيق بعد الاستفتاء الأشهر المقبلة.

وبحسب نيويورك تايمز، فتستعد نيوزيلندا العام المقبل لإجراء استفتاء شعبى حول تشريع استخدام مخدر الماريجوانا واستخدام الانتحار أو القتل الرحيم للمرضى، وكذلك يستعد البرلمان للتصويت لقرار بالسماح بإجراء عمليات الإجهاض.

يذكر أنه منذ أسابيع صوت البرلمان النيوزيلندى لصالح قرار يلزم البلاد باتباع سياسة تقليل انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون وهى خطوة غير مسبوقة فازت بـ119 أصوات مقابل صوت معارض.

ومن المتوقع أن تتسبب تلك الخطوات غير المسبوقة بدفع صراع مجتمعى بين أقطاب المجتمع النيوزيلندى، كما بشأنها التأثير على نتائج الانتخابات القادمة ومصير رئيسة الوزراء الحالية جسيندا أوردون.

ويقول برايس إدوارد المحاضر بجامعة فكتوريا النيوزلندية، إنه فى حالة نجاح تطبيق تلك القوانين دفعة واحدة، من المتوقع أن تنشب حرب ثقافية فى نيوزيلندا، كما ستتأثر الانتخابات المقبلة بالقضايا الاجتماعية أكثر من تأثرها بالقرارات الاقتصادية.

ويضيف إدوارد أن تلك القوانين قد تساهم فى صعود تيار اليمين بقيادة سايمنس بريدج والذى سيستغل الأصوات المحافظة الخجولة لتأييده بالانتخابات فهم قد لا يملكون تغيير نتيجة الاستفتاء لصالحهم، ولكن يستطيعون التحكم بالانتخابات ومساعدة اليمين على الفوز وهذا ما تظهره استطلاعات الرأى الأخيرة.

وفى أى صراع لاتخاذ خطوات جديدة، فمن المتوقع أن يكون للشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى دورا كبيرا، كما حدث فى بريطانيا وقت التصويت على بريكست.

ومن جانبها أنشأت وزارة العدل النيوزيلندية فريقا متخصصا لمتابعة ما ينشر على وسائل التواصل للتثبت من صحتها وفقا لما صرح به أندرو ليتل وزير العدل لراديو نيوزيلندا، مضيفا أنه من العسير للمؤسسات الرقابية تجنب الخوض فى مثل ذلك الجدل نظرا لدورها الضرورى لتأمين المجتمع.

وبالرغم من أن بعض الدول الصغيرة شرعت تعاطى الماريجوانا واستخدام القتل الرحيم عبر تصويت برلمانى فنيوزيلندا هى الأولى التى تخضع مثل تلك القضايا للاستفتاءات الشعبية.

وأجرت إحدى القنوات النيوزيلندية استفتاءا عن قبول تعاطى الماريجوانا وجاءت الأغلبية ب52% رافضة للأمر وذلك بعد إعلان الاستفتاء حوله.

وللقتل الرحيم جاءت نسبة 70% مؤيده لتطبيقه ولكن ذلك باستطلاع جرى قبل عرض الأمر على الاستفتاء ما يوضح تغير رأى كثير من الناس حول إحدى القضايا حينما تقترب من أن تدخل حيز التنفيذ.

وأظهرت الاستطلاعات تأييدا لقرار السماح بالإجهاض لدى طرحه على التصويت البرلمانى، مع العلم أن الإجهاض لم يكن مجرما تماما بنيوزيلندا.

ووتمثل الجغرافيا الحزبية بالبرلمان النيوزيلندى عاملا مهما وراء دفع المقترحين المثيرين للجدل على الاستفتاء نظرا لأن حزبين مهمين لدعم رئيسة الوزراء بالانتخابات المقبلة هما من الأشد تأييدا للمقترحين كحزب الخضر الاشتراكى وتكتل نيوزيلندا أولا.

أما حزب الخضر فقد وضع طرح تشريع الماريجوانا على الاستفتاء شرطا لدعم رئيسة الوزراء جسينتا بالانتخابات بينما فعل تكتل نيوزيلندا أولا الأمر نفسه مع مقترح تشريع القتل الرحيم.

ويقول بال مون بروفيسور التاريخ بجامعة أوكلاند، إن طرح الأمرين على الاستفتاء هو أفضل من التصويت عليها برلمانيا كى لا يرفض الشعب رأى البرلمان الذى يمثل العشرات من الأعضاء فقط، مضيفا أن مهمة البرلمان دفع القضية ووضعها تحت إرادة المجتمع للقرار.

ويخشى أنصار دعم المقترحات الـ3 من تدخل رجال الدين لإقناع المصوتين على رفض المقترحات نظرا لتزايد عودة نسبة من النيوزيلنديين للدين المسيحى الذى يحرم تلك المقترحات فى مقابل ذوى المعتقدات الملحدة الموافقة على مثل تلك المقترحات الجدلية.