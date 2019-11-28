مهند حيال مخرج «شارع حيفا»: نرصد كيف يتعايش العراقيون مع الموت

ينشر بالتعاون مع نشرة مهرجان القاهرة السينمائي

وسط حضور جماهيري كبير عرض الفيلم العراقي «شارع حيفا» بالمسرح الصغير، والذي يشارك في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة، وأعقبه ندوة حضرها مخرج الفيلم مهند حيال، وأدارها الناقد العراقي عرفان رشيد، الذي تحدث عن «شارع حيفا» قائلا: الفيلم يرصد مأساة العراق على مر السنين والتراكم المتواصل للعنف، والذى وصل الى حد الانفجار حاليا.. مثلا ميدان التحرير فى مصر توجد منه نسخة طبق الأصل في العراق بل هو فى كل مدينة.

وتابع قائلا: الفيلم ليس عن القناص بقدر ما هو عن المرأة العراقية ثلاثة نماذج لنساء مختلفة مثل امرأة المافيا التي تشارك في الجريمة والفساد والأم التي تدفن ابنها.

وأضاف مهند حيال قائلا: كان يهمني أن يري الجمهور المصري الفيلم.. وقد حاولت أن أسلط الضوء علي بغداد عام 2006، ومن خبرتي السابقة في العمل الصحفي من خلال الحروب التي قمت بتغطيتها أن أتناول وقائع حقيقية حدثت بالفعل وركزت علي فكرة نظرة العراقيين للموت وكيف يجاورونه ونعيش اللحظة وكأنها الأخيرة في حياتنا فمن الممكن أن نعيش لحظة فرح وتنتهي بعدها الحياة أو لحظة حزن.

وأشار مهند إلي أنه قدم الحقيقة بكل قسوتها دون أي مجاملة بغد النظر عن الضحية والجلاد ونحن كعراقيين شركاء بهذه التفاصيل التي صالت بنا وانا ضد فكرة المجتمع المثالي.

وأكد مهند أن شارع حيفا الذي دارت به الأحداث اختلف تماما عن عام 2006 ورجع لوضعه الأمني وأن التصوير تم بطريقه شبه مستحيلة.

وكشف مهند عن أن بطل الفيلم الذي جسد شخصية القناص «سلام» هو في الأساس يعمل مساعد مخرج وتم اختياره بالمصادفة فى أثناء ترشيحات فريق العمل.

وتابع: لا يهمني أن الجمهور يحب أو يكره الفيلم بقدر ما يهمني أنه يخلق نوعا من الجدل والحوار عقب عرضه.

وردا علي تساؤل حول إظهار صورة بغداد بشكل حزين قال إن هذه صفة معروفة عن بغداد وأنه مستمر في هذا الطريق.

وعن وجود القرآن الكريم في خلفية المشاهد قال مهند: هذا كان مقصودا، وفي مشاهد عنف بالتحديد ليؤكد الشعار الذي يقول «باسم الدين سرقونا الحرامية»