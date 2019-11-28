مدير متحف بكين القومي يستقبل وزير الآثار بالعاصمة الصينية ببكين

استقبل مدير متحف بكين القومي، الدكتور خالد العناني وزير الاثار؛ لبحث تعزيز سبل التعاون مع المتاحف المصرية لما لمصر باع وخبرة في هذا المجال، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الصينية بكين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقى الحضارات القديمة.

جاء هذا اللقاء في استهلال زيارة وزير الآثار للعاصمة الصينية بكين لمدة يومين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقى الحضارات القديمة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري بصفة عامة وشؤون المتاحف بصفة خاصة وتدريب العاملين بقطاع المتاحف على أحدث النظم والتقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية، وبناء القدرات، ودفع ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والأثرية بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي وحمايتهما والحفاظ عليهما، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة في مجال حماية التراث الثقافي.

جدير بالذكر أن أول بعثة أثرية صينية مشتركة بدأت العمل في مصر في عام 2018 في منطقة معبد مونتو في الكرنك.

ثم اصطحب مدير متحف الصين القومي وزير الآثار في جولة داخل المتحف لمشاهدة مقتنياته التي يبلغ عددها أكثر من مليون قطعة تروي تاريخ الحضارة الصينية القديمة على مر العصور حيث يبلغ عدد زوار المتحف حوالي 8 ملايين زائر في العام.