السويد تعتزم الترشح لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2021

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أعلنت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، اليوم الخميس، أن بلادها سوف تترشح للرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت ليند إنها سوف تبلغ نظراءها في المنظمة المؤلفة من 57 دولة بنية السويد الترشح للرئاسة لعام 2021، عندما يلتقون في سلوفاكيا في الخامس من ديسمبر المقبل.

وأوضحت ليند في بيان أن سلوفاكيا، الرئيسة الحالية للمنظمة، تحدثت مع السويد بهذا الشأن.

وأضافت "لدينا التزام قوي تجاه المنظمة ونظام الأمن الأوروبي، ونريد الإسهام في التصدي لتحديات السياسة الأمنية في منطقتنا".

يشار إلى أن من يتولي الرئاسة السنوية الدورية للمنظمة ينسق عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة.

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عادة ما تراقب الانتخابات.