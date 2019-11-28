الجيش الليبي: تدمير 25 آلية ومقتل عشرات المسلحين جنوب أوباري

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تدمير 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية، في غارات للطيران الحربي على جنوب أوباري "مشروع مكنوسة الزراعي".



وقال المسماري ، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية ، "إن هذه العملية تمت عقب قيام وحدات الاستطلاع الجوي والأرضي بمتابعة المجموعات المسلحة الهاربة بعد محاولتها الفاشلة للسيطرة على منابع النفط في الجنوب الغربي حقلي الفيل وحقل الشرارة".



وأكد أن القيادة العاملة للقوات المسلحة الليبية أثبتت بهذه العملية قدرتها على حماية كافة الأراضي الليبية، وأنها لن تتهاون في ردع المخربين الإرهابيين وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي وخاصة قطاع الغاز والنفط وحماية مصالح الشركات الأجنبية الشريكة، والتي تمثل دولا صديقة ومصالح مشتركة.