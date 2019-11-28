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مجلس وزراء مالطا يعقد اجتماعا عاجلا

علم مالطا
علم مالطا
فاليتا - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 9:45 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 9:45 م

دعا مكتب رئيس وزراء مالطا مساء اليوم الخميس الوزراء لاجتماع عاجل.

وقال كريس فيرنن نائب رئيس الوزراء لصحيفة مالطا تايمز وهو في طريقه لدخول مقر مجلس الوزراء:"إن الوضع خطير جدا" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.


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