مجلس وزراء مالطا يعقد اجتماعا عاجلا

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دعا مكتب رئيس وزراء مالطا مساء اليوم الخميس الوزراء لاجتماع عاجل.

وقال كريس فيرنن نائب رئيس الوزراء لصحيفة مالطا تايمز وهو في طريقه لدخول مقر مجلس الوزراء:"إن الوضع خطير جدا" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.