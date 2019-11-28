مجلس وزراء مالطا يعقد اجتماعا عاجلا

الأكثر قراءة
القائمة النهائية للمحافظين والنواب الجدد بعد أداء اليمين الدستورية
مصطفى بكري: التعديل الوزاري المقبل كبير جدا بعكس ما يروج البعض
بعد حصولها على حكم بالمساواة.. محامية مسيحية: أتوقع استجابة القضاة لطلبات تطبيق شريعتنا في إعلام الوراثة
علماء: كوكب الأرض يتجه نحو كارثة مناخية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
دعا مكتب رئيس وزراء مالطا مساء اليوم الخميس الوزراء لاجتماع عاجل.
وقال كريس فيرنن نائب رئيس الوزراء لصحيفة مالطا تايمز وهو في طريقه لدخول مقر مجلس الوزراء:"إن الوضع خطير جدا" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.