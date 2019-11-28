 مسؤول لبناني يكشف سداد ديون حكومية قدرها 1.5 مليار دولار رغم الأزمة السياسية والاقتصادية - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2019 8:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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مسؤول لبناني يكشف سداد ديون حكومية قدرها 1.5 مليار دولار رغم الأزمة السياسية والاقتصادية

مدخل جمعية مصارف لبنان في وسط بيروت يوم 25 اكتوبر 2019. تصوير: الكيس قنسطنطنيدس - رويترز.
مدخل جمعية مصارف لبنان في وسط بيروت يوم 25 اكتوبر 2019. تصوير: الكيس قنسطنطنيدس - رويترز.
بيروت - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 8:24 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 8:24 م

أعلن مسؤول مطلع أن لبنان سددت اليوم الخميس ديونا حكومية(يوروبوند)قيمتها 5ر1 مليار دولار، في محاولة من جانبها لشراء الوقت، فى الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات إزاء قدرة البلاد على تجنب الدخول فى مرحلة عدم الوفاء بالديون وسط إزمة سياسية واقتصادية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: إن وزارة المالية أصدرت تعليماته إلى البنك المركزي بدفع هذا المبلغ.

ويحل موعد دفع الحصة الثانية من الديون فى شهر مارس المقبل، مع استحقاق موعد سداد سندات بقيمة2ر1 مليار دولار.

وقالت بلومبرج إن لبنان لم تتأخر فى الوفاء بالتزاماتها على الرغم من معاناتها فى ظل واحدة من أكبر أعباء الديون فى العالم، وقال البنك المركزي اللبناني مرارا وتكرارا إنه سوف يقوم بتغطية سندات بقيمة 5ر1 مليار دولار، ولكن الاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ أسابيع، والتى أطاحت بالحكومة، تظهر صعود المخاطر الخاصة بالقروض، وتراجع ثقة المستثمرين.


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