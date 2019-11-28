شرطة كربلاء تطالب المتظاهرين التحلي بالمسئولية وعدم القيام بأعمال تخريبية

طالبت شرطة كربلاء العراقية اليوم الخميس المتظاهرين بضرورة التحلي بالمسئولية والابتعاد عن كل من يحاول القيام بأعمال تخريبية في البلاد.

وشددت شرطة كربلاء ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ على ضرورة الحفاظ على محافظة كربلاء لما لها من أهمية كبيرة وذلك لوجود ضريح الإمام الحسين بن علي وأصحابه الذين استشهدوا معه، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على سلمية التظاهرات في البلاد.

وأشارت إلى تعرض قوات شرطة كربلاء للضرب بالحجارة وقنابل المولوتوف عندما حاولت السيطرة على الوضع في المحافظة عقب مطالبة الأهالي قوات الأمن بضرورة التدخل لإنهاء أعمال العنف والتخريب التي تخللت التظاهرات في كربلاء.

ودعت قادة المظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر إلى ضرورة مساندة الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المخالفين للقانون وإعادة الأمن والسلام إلى محافظة كربلاء المقدسة.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الواقعة جنوب العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة، كما يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد.