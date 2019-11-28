وفاة مسنة بريطانية «على الرصيف» لتأخر سيارة الإسعاف 3 ساعات

توفيت سيدة مسنة تبلغ من العمر 75 عامًا، بعد حدوث مضاعفات للكسر البالغ الذي أصاب معصمها، بسبب تأخر سيارة الإسعاف 3 ساعات.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيدة "بات ماكدونالد"، انزلقت بعد مغادرتها محل إقامتها، وكسر معصمها، وأنها طلبت سيارة إسعاف في حوالي الساعة 12: 12 ظهرا، لكنها ظلت ملقاة على الخرسانة الباردة_الرصيف_لمدة 3 ساعات في انتظار وصول المسعفين.

وقتها هرعت ابنتها كاتي البالغة من العمر 35 عاما، لتساعد أمها التي كرست حياتها تعمل ممرضة لانقاذ الآخرين، لكنها لم ترغب في نقلها الى المشفى خشية وقوع مزيد من الإصابات، واكتفت بتغطيتها بالملابس والبطانيات وزجاجات الماء الساخن مع استمرار الانتظار للمساعدة، لكنها في النهاية لم تتحمل الاصابة وتوفيت.

من ناحيتها، اعتذرت المتحدثة باسم خدمة الإسعاف الشمالية الغربية عن الحادث، قائلة: "نظرًا لتلقينا 999 مكالمة، يصبح لدينا في بعض الأحيان حالات طوارئ أكبر من عدد سيارات الإسعاف المتوفرة وهذا يعني للأسف أنه في بعض الأحيان يتعين على المرضى الانتظار لفترة أطول مما نود".

وتابعت: "يجب علينا تحديد الأولويات بناءًا على شدة حالة المريض، لكن بالأمس كنا مشغولين بشكل خاص، بسبب وجود 233 حالة طوارئ تنتظر الرد، بالإضافة للحالات السريرية، ومع ذلك بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى السيدة مكدونالد في أسرع وقت ممكن".

وقالت "كاتيط ابنة ماكدونالدز، وهى أضا تعمل ممرضة، إن المسعفين كانوا رائعين عندما وصلوا اليها وكانوا يعتذرون عن الانتظار، "عندما وصلنا مستشفى "اور باك" كانت هناك 4 ممرات مليئة بالمسعفين في انتظار المرضى، وكان لا يوجد عدد كافي من الأسرة أنه ليس خطأهم أنه خطأ الحكومة".