زعيم فصيل شيعي عراقي: واهم من يعتقد بقدرته على المساس بالمرجعية السيستاني

وصف الزعيم الشيعي العراقي قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق مساء أمس الأربعاء، كل من يعتقد بقدرته على المساس بالمرجعية الشيعية العليا بزعامة علي السيستاني بأنه"واهم".

وقال الخزعلي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من انتشار متظاهرين ناقمين في شوارع محافظة النجف واحراق مقر القنصلية الايرانية أن"كل من يعتقد أنه يمكن أن يمس شيء من سماحة السيد السيستاني فهو واهم أشد الوهم".وأضاف أن"أبناء المرجعية.. موجودون بالميدان وجاهزون".

من جانب آخر، أعلن النائب في البرلمان العراقي أحمد الأسدي رئيس كتلة السند الوطني داخل ائتلاف الفتح في البرلمان"أن أرواحنا وأجسادنا فداء لمرجعيتنا الدينية".

وقال: "نعلن أننا على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن حصننا وقائدنا ومرجعنا علي السيستاني، وجميع مراجعنا العظام خوفاً من استغلال الأحداث من قبل المندسين وأن المرجعية خط أحمر كلنا فداء للوطن والمرجعية الدينية".

وكان شهود عيان قد ذكروا أن مواجهات اندلعت مساء اليوم الأربعاء بين متظاهرين وحراس مرقد محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين في إطار الاضطرابات التي تشهدها محافظة النجف/180كم جنوبي بغداد/.

وذكر الشهود أن" مواجهات جرت بين حراس مرقد شهيد المحراب /محمد باقر الحكيم /ومتظاهرين حاولوا حرق المبنى".

وأوضح الشهود أن" محافظة النجف تشهد حالة من الانفلات وأن القوات الأمنية سارعت إلى إغلاق المدينة القديمة التي تضم مرقد الإمام علي بن أبي طالب ومنازل ومكاتب المراجع الدينية الشيعية الكبرى بالكامل لمنع توسع دائرة المظاهرات والحرائق".

وأعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط أن القوات الأمنية أغلقت جميع حدود محافظة النجف مع المحافظات الاخرى وأعلنت يوم غد يوم عطلة رسمية، وفرضت حظر التجوال على خلفية إحراق متظاهرين مقر القنصلية الايرانية.