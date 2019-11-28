قوات أمريكية تنشر عشرات الآليات قرب حقول النفط بمحافظة الحسكة السورية

نشرت قوات الجيش الأمريكي في سوريا، عشرات الآليات في منطقة (رميلان) بالقرب من حقول النفط، وذلك بعد سحبها من مواقعها في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي.

وقالت مصادر كردية - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - : "إن قافلة عسكرية أمريكية مؤلفة من 80 جنديًا ومعدات عسكرية مختلفة (دعم لوجستي - عربات - مدرعات - دبابات) وصلت مدينة (رميلان) بمحافظة (الحسكة)".

وأشارت إلى أن القوة العسكرية الأمريكية تستقر في موقع (قسرك) العسكري شمال مدينة (تل تمر) قريبًا من الطريق الدولي، حيث وصلت القافلة لموقعها في مدينة الرميلان، وسط حراسة أمنية مشددة لتستقر هناك.