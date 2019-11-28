دراسة: حملة «أكياس مدى الحياة» البريطانية ضاعفت النفايات البلاستيكية

قالت جماعات حماية البيئة اليوم الخميس، إن الحملة البريطانية للحد من النفايات بتشجيع المتسوقين على شراء "أكياس بلاستيكية للاستخدام مدى الحياة" بدلا من الأكياس التي تستخدم مرة واحدة، تسببت في زيادة حجم النفايات البلاستيكية من محلات السوبر ماركت العام الماضي.

ووفقا للبحث، الذي أجرته وكالة التحقيقات البيئية و منظمة جرين بيس البريطانية ، كان هناك "تقدم محدود" من جانب سلاسل المتاجر البريطانية الكبرى في الحد من استخدامها للأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وقالت جماعات حماية البيئة في تقرير لها ، إن ثمانية تجار تجزئة أفادوا بزيادة استخدامهم المشترك لـ" أكياس مدى الحياة" من 960 مليون إلى 24ر1 مليار العام الماضي ، مع بيع 271 مليون كيس أخرى من قبل اثنين من المتاجر الكبرى.

وقال التقرير إن ارتفاع مبيعات "أكياس مدى الحياة" يدل على أن هذه الأكياس "تستخدم من قبل العديد من العملاء مرة واحدة".