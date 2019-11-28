تواجه الناشطة البيئية جريتا ثونبرج، اتهامات بتحريضها الشباب في السويد على كره سباقات السيارات، التي تعتبرها كناشطة بيئية بأنها تساعد على زيادة التلوث المتسبب في تغيرات المناخ حول العالم.

وألقى الإعلامي البريطاني ومقدم برنامج السيارات، جيريمي كلاركسون، باللوم على جريتا، أصغر ناشطة بيئية في العالم، في الإضرار بعروض السيارات، من خلال جعل الشباب يكرهون السيارات التي تعمل بالغاز الملوث للبيئة..

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن كلاركسون وصف حرب جريتا ضد تغيرات المناخ بالضارة على عروض السيارات، واصفا إياها، بـ"الحمقاء"، بسب تكرار عبارة "سنموت جميعًا".

ويقول كلاركسون للصحيفة: "كل شخص أعرفه تحت سن الـ25 عاما أصبح أقل اهتماما بالسيارات، يتم تعليم الصغار في المدرسة ما تقوله جريتا بأن السيارات شريرة، وأنها ستقضي على الكرة الأرضية".

لكن على الرغم من ذلك، يعترف كلاركسون بأن مخاوف جريتا بشأن تغيرات المناخ، فيما يخص الاحتباس الحراري هى حقيقية، والغريب أنه سيقدم حلقة في برنامجه الشهر القادم، تتحدث عن تغيرات المناخ، حيث سيجري رحلة طولها 500 ميل من كمبوديا إلى فيتنام، لتسليط الضوء على الصيادين الذين يعانون من نقص المياه، لتصبح هذه هى المرة الأولى التي يعترف فيها برنامج السيارات الأشهر في أوروبا بوجود ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعتبر جريتا البالغة من العمر 16 عامًا، أصغر ناشطة بيئية في العالم، بل أصغر ناشطة بشكل عام، بعد أن أصبحت شخصية بارزة في السويد نتيجة الإضراب المدرسي الأول للمناخ، الذي نظمه طلاب مدرستها خارج مبنى البرلمان السويدي، في نوفمبر 2018.

ولاقت جريتا، سويدية الجنسية، شهرة واسعة في دروة انعقاد الأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من سبتمبر، عندما ألقت خطابها عن المناخ خلال جلسة مناقشة تطورات أزمة المناخ العالمية، وبدت فيه منفعلة للغاية من الجهود العالمية التي تبدو لها "كاذبة" في مواجهة خطر تغير المناخ، منتقدة باكية المندوبين الدوليين لعدم تحملهم مسؤولية إصلاح مناخ ارتفاع درجة حرارة الكوكب، قائلة: "لقد غيرتم نظرتي إلى العالم بداخلي، هناك أناس يموتون، كان يفترض بي أن أصبح الآن في مدرستي أتعلم لكن العالم أصبح أكثر قسوة، كيف تجرؤون على فعل هذا.. كيف تجرؤون؟!".

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