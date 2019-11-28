قال عمار حمدي لاعب وسط النادي الأهلي إن أكرم توفيق زميله في منتخب مصر الأولمبي أحد قادة الفراعنة.

وتوج عمار حمدي مع منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء، عبر فضائية "أون سبورت": "الناس تحاملت على أكرم توفيق لأنه طلب الإعارة من الأهلي، أنا أتعلم منه لأنه يستميت في الملعب".

وتابع: "أكرم كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، لكنه تحامل على نفسه وتناول الأدوية ولعب وأدى برجولة، ومن الطبيعي أن يتواجد ضمن التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا".

وأكمل عمار حمدي: "عندما انضممت للمنتخب الأول لم أكن خائفًا، اللاعبون الكبار كانوا يتحدثون معي مثل تريزيجيه ومحمد النني والأخير حفزني وقال لي لا تخف من أحد وتمسك بالفرصة عندما تأتي لك لتثبت نفسك".

وأردف: "تريزيجيه قال إن المنتخب لا يضم أي لاعب، وأوضح أنه يلعب في أوروبا ولكنه يستميت مع المنتخب".

واختتم: "طارق حامد لاعب وسط الزمالك تحدث معي كثيرًا، هو وحش وحازم جدًا داخل وخارج الملعب".