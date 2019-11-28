 معظمهم أطفال.. مقتل 7 أشخاص إثر انحراف حافلة عن الطريق في بيرو - بوابة الشروق
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معظمهم أطفال.. مقتل 7 أشخاص إثر انحراف حافلة عن الطريق في بيرو

شرطة بيرو
شرطة بيرو
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 12:37 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 12:37 ص

لقى سبعة أشخاص حتفهم، وأصيب 39 آخرون جراء انحراف حافلة سياحية مسرعة تقل أطفال في مدرسة ابتدائية عن الطريق في بيرو، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

وقع الحادث بالقرب من مدينة كوسكو الجبلية في جبال الأنديز، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، وأحد الوجهات السياحية الأكثر شعبية في البلاد.

الجدير بالذكر أنه من بين القتلى ثلاثة تلاميذ يبلغون من العمر 11 عامًا، وكان من بين المصابين 15 طفلا، حسبما نقلت وكالة أنباء "أندينا" عن الشرطة.

ووفقا للأنباء التي وردت كانت الحافلة في طريقها إلى كوسكو من مدينة بونو عندما انحرفت عن الطريق. وكانت المركبة تسير بسرعة حوالي 80 كيلومترًا في الساعة على مسافة في الطريق تبلغ سرعة السير القصوى فيها 35 كيلومترًا في الساعة، وفقا للنتائج الأولية.


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