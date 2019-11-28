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أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني عن سعادته بتسجيله هدفًا في فوز البارسا على بوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك جريزمان بعد إصابة مواطنه عثمان ديمبلي، وفاز البلوجرانا (3-1)، في الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وضمن التأهل لدور الـ16.

وقال جريزمان في تصريحاته نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن المهاجمون نحتاج إلى الفرص والتسجيل وهكذا كان الحال اليوم".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بعودتي، وكما قلت ستكون هناك مباريات سأكون فيها مثل هذه الليلة".

وتابع جريزمان: "أتكيف مع هذا النمط المختلف، نحن نعمل ولا نستسلم".

وعن العلاقة مع ليونيل ميسي وسواريز، أكد الفرنسي: "لقد حاولنا العثور على بعضنا وتمكنا من ذلك، وكما قلت إن التفاهم بيني وبين سواريز وميسي سيتحسن ونحن على الطريق الصحيح".