أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني عن سعادته بتسجيله هدفًا في فوز البارسا على بوروسيا دورتموند الألماني.
وشارك جريزمان بعد إصابة مواطنه عثمان ديمبلي، وفاز البلوجرانا (3-1)، في الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وضمن التأهل لدور الـ16.
وقال جريزمان في تصريحاته نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن المهاجمون نحتاج إلى الفرص والتسجيل وهكذا كان الحال اليوم".
وأضاف: "أنا سعيد جدًا بعودتي، وكما قلت ستكون هناك مباريات سأكون فيها مثل هذه الليلة".
وتابع جريزمان: "أتكيف مع هذا النمط المختلف، نحن نعمل ولا نستسلم".
وعن العلاقة مع ليونيل ميسي وسواريز، أكد الفرنسي: "لقد حاولنا العثور على بعضنا وتمكنا من ذلك، وكما قلت إن التفاهم بيني وبين سواريز وميسي سيتحسن ونحن على الطريق الصحيح".