السجن 10 أعوام لسائقي توكتوك لإدانتهما بهتك عرض فتاة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، اليوم الخميس، كل من: "ك.م.أ"، 22 عاما، و"م.ز.ر"، 27 عاما، سائقي توكتوك، بالسجن 10 أعوام؛ لادانتهما بهتك عرض فتاة تدعى "ر.م"، وذلك في القضية رقم 17812 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، حول بلاغ من "م.ج.ع" يفيد بقيام شخصين مجهولين بهتك عرض نجلته لدى استقلالها توك توك معهما لتوصيلها في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى قيام المقضي بحقهما إبان توصيل المجني عليها، برفض طلبها بالنزول لدى انحرافهما عن طريقها المعتاد وشكها في أمرهما، حيث قاما المتهمان باستيقاف مركبة التوكتوك في منطقة بعيدة عن أعين المارة، وتناوبا هتك عرضها، بعد تجريدها من ملابسها، حيث أغمى عليها، فتركاها وفرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: ياسر محمد عبده الوصيف، وعماد أبو الحسن عبد الله، وسكرتارية وليد محمد محب.